2020-04-24T12:02:26+03:00
Общество

В Саранске на два дня ограничат движение транспорта

До окончания режима повышенной готовности доступ на городские кладбища запрещен
Анна ЧЕРНАЯ
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В целях обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск с 7:00 до 17:00 25 и 26 апреля будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4. Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также коммунальных и аварийных служб.

В зависимости от складывающейся обстановки УГИБДД МВД по Республике Мордовия с 7:00 до 17:00 25 и 26 апреля может самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы; по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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