В интернете сообщили о новом обрушении дома № 35 на улице Ударной в Пензе

24 Апр 2020 2020-04-24T11:50:34+03:00

Видео было опубликовано в одной из местных групп в социальной сети «Вконтакте»

Изменить размер текста: A A

Вчера днем в сообществе «Привет, сейчас, Пенза» одна из подписчиц выложила ролик, снятый ей после обрушения очередной части дома № 35 на улице Ударной. По словам автора видео, после обвала было много пыли.

В Пензе рухнула часть дома на улице Ударной.

Напомним вам, что данный дом начал рушиться еще несколько лет назад. После обвала части здания летом 2017 года жителей стали переселять в маневренный фонд, однако даже смертельная опасность не убедила некоторых горожан переехать: дело дошло даже до судов. После этого сообщения о новых обрушениях не раз появлялись в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU