В интернете сообщили о новом обрушении дома № 35 на улице Ударной в Пензе
Вчера днем в сообществе «Привет, сейчас, Пенза» одна из подписчиц выложила ролик, снятый ей после обрушения очередной части дома № 35 на улице Ударной. По словам автора видео, после обвала было много пыли.
В Пензе рухнула часть дома на улице Ударной.
Напомним вам, что данный дом начал рушиться еще несколько лет назад. После обвала части здания летом 2017 года жителей стали переселять в маневренный фонд, однако даже смертельная опасность не убедила некоторых горожан переехать: дело дошло даже до судов. После этого сообщения о новых обрушениях не раз появлялись в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU