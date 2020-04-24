2020-04-24T11:50:34+03:00
Происшествия

В интернете сообщили о новом обрушении дома № 35 на улице Ударной в Пензе

Видео было опубликовано в одной из местных групп в социальной сети «Вконтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера днем в сообществе «Привет, сейчас, Пенза» одна из подписчиц выложила ролик, снятый ей после обрушения очередной части дома № 35 на улице Ударной. По словам автора видео, после обвала было много пыли.

В Пензе рухнула часть дома на улице Ударной.

Напомним вам, что данный дом начал рушиться еще несколько лет назад. После обвала части здания летом 2017 года жителей стали переселять в маневренный фонд, однако даже смертельная опасность не убедила некоторых горожан переехать: дело дошло даже до судов. После этого сообщения о новых обрушениях не раз появлялись в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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