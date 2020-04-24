2020-04-24T10:02:53+03:00
Экономика

В Пензенской области самые дешевые в ПФО овощи, хлеб и молоко

Максимальных цен в регионе, по сравнению с другими, не зарегистрировано
Анна ЧЕРНАЯ
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По официальной информации территориальной службы статистики среди регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области зарегистрированы минимальные цены на ряд продуктов питания.

Согласно данным мониторинга в регионе самые дешевые овощи, хлебобулочные изделия, молочная продукция.

Пензенская область отмечена в округе с минимальными ценами на рыбу мороженую неразделанную, стоимость 1 кг составила 132,62 рублей, молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2%, цена 1 л – 62,81 рублей. Также в регионе самый дешевый в ПФО хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, стоимость 1 кг составляет 42,17 рублей.

Минимальные потребительские цены в Пензенской области отмечены на картофель, стоимость 1 кг составила 18,71 рублей, капусту белокочанную свежую, 1 кг – 19,27 рублей, морковь, стоимость 1 кг – 25,08 рублей, яблоки – стоимость 1 кг – 85,15 рублей.

Второе место в округе Пензенская область занимает по ценам на маргарин, стоимость 1 кг – 109,29, творог жирный, стоимость 1 кг 265,2 рублей, яйца куриные, цена за 1 десяток составляет 56,01 рублей, сахар-песок, стоимость 1 кг – 31,64 рублей.

На третьем месте среди субъектов округа Пензенская область с ценами на кур охлажденных и мороженых (130,07 рублей за 1 кг), соль поваренную пищевую (10,04 рублей за 1 кг), рис шлифованный (58,01 рублей за 1 кг).

Также в регионе отмечены одни из низких потребительских цен на масло сливочное, масло подсолнечное, сыры сычужные твердые и мягкие, крупу гречневую-ядрицу, лук репчатый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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