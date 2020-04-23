В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба Мордовии на 23 апреля в регионе выявлено 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира.
Стационарное лечение получают 587 пациентов. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1241 человек. 97 находятся в обсервационных отделениях. Выздоровели 18 человек.
Накануне сообщалось о смерти одного из пациентов с подозрением на коронавирус. Сегодня его диагноз подтвердился.
- Это второй случай летального исхода от COVID-19 на территории Мордовии, - сказал Сергей Саушев.
ИСТОЧНИК KP.RU