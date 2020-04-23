2020-04-23T17:46:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом

За последние сутки в республике инфекцию выявили еще у 28 жителей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба Мордовии на 23 апреля в регионе выявлено 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира.

Стационарное лечение получают 587 пациентов. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1241 человек. 97 находятся в обсервационных отделениях. Выздоровели 18 человек.

Накануне сообщалось о смерти одного из пациентов с подозрением на коронавирус. Сегодня его диагноз подтвердился.

- Это второй случай летального исхода от COVID-19 на территории Мордовии, - сказал Сергей Саушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом
ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает передать показания счетчиков дистанционно
В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт
В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина
Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу
ВТБ в Пензе выдал первый кредит на ипотеку под 6,5%
33-летний пензенец привлечен к ответственности за публикацию фейка о коронавирусе
В Саранске в работу общественного транспорта внесены изменения
Жители Бековского района пожаловались на закрытие продовольственного рынка
В Пензе могут ввести электронные пропуска
В пензенском правительстве рассказали о помощи индивидуальным предпринимателям
Иван Белозерцев - об открытии салонов красоты: «Посмотрим на развитие ситуации»
Девушка искала причины неудачи в личной жизни
Несовершеннолетняя девочка ушла из дома
Защитить медиков Пензенской области может каждый
Стала известна дата начала дачного сезона в Пензе
В Пензенской области снова выберут лучших врачей
Число пациентов с коронавирусом в Мордовии увеличилось до 357
Выдачу сухих пайков для школьников в Пензе начнут на следующей неделе
В Саранске проводится проверка по факту гибели рабочего, попавшего под пресс
В Пензе сотрудники полицейской пресс-службы запустили флешмоб #ХватитКормитьМошенников
Иван Белозерцев ответит на вопросы предпринимателей
Житель Ковылкинского района Мордовии пострадал на пожаре
Работа в Пензе и области во время коронавируса: растет спрос на медицинских сотрудников
Торжественное открытие музея пензенских поисковиков перенесли на лето