В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T17:46:32+03:00

За последние сутки в республике инфекцию выявили еще у 28 жителей

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По данным оперативного штаба Мордовии на 23 апреля в регионе выявлено 385 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира.

Стационарное лечение получают 587 пациентов. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1241 человек. 97 находятся в обсервационных отделениях. Выздоровели 18 человек.

Накануне сообщалось о смерти одного из пациентов с подозрением на коронавирус. Сегодня его диагноз подтвердился.

- Это второй случай летального исхода от COVID-19 на территории Мордовии, - сказал Сергей Саушев.

ИСТОЧНИК KP.RU