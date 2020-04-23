2020-04-23T16:37:19+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает передать показания счетчиков дистанционно

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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ООО «ТНС энерго Пенза» информирует потребителей о сроках и способах передачи показаний приборов учета электроэнергии.

Энергосбытовая компания напоминает, что в соответствии с законодательством для расчета платы за электроэнергию возможно использование только данных, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца. В связи с этим потребителям необходимо передавать показания в срок до 25 числа включительно.Показания, переданные позднее, могут быть не принятыми к расчету, поскольку уже с 26 числа начинается формирование счетов на основе полученной информации.

При этом передать показания счетчика можно не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым предпочтительным дистанционным способом:

- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго»;

- через голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго»;

- через Единый контактный центр по номеру 8 (8412) 98-78-48.

При звонке по телефону 98-78-48 нет необходимости в ожидании соединения с оператором. Потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и голосом озвучить новые показания либо ввести показания путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

Срок передачи показаний до 25 числа актуален и для собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Им также доступны дистанционные способы передачи данных с приборов учета электроэнергии:

- через «Личный кабинет» для бизнес-клиентов;

- на электронную почту vopros@penza.tns-e.ru;

- используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза»;

- по телефону Единого контактного центра 8 (8412) 98-78-48–с 9:00 до 19:00, в том числе в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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