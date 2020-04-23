2020-04-23T16:05:43+03:00
Общество

В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт

В прошлом году Степан Фомич Рыгован переехал из Украины в наш город, к своим детям
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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В преддверии 75-летия Победы российское гражданство получили три ветерана Великой Отечественной войны. Одному из них - Степану Фомичу Рыговану - сотрудники отдела по вопросам миграции городского управления МВД вручили паспорт гражданина Российской Федерации накануне его 96-летия. Правоохранители привезли документ мужчине прямо на дом.

Степан Фомич родился в Винницкой области Украины в 1924 году. В 1943 году его призвали на военную службу. Впоследствии он работал на разных должностях в Приморском крае и Крыму, а также в Пензенской области.

Летом прошлого года ветеран приехал из Украины в Пензу, где проживают его дети, и обратился за помощью в оформлении российского гражданства. В октябре Степану Рыговану выдали вид на жительство в Российской Федерации, а на днях ему торжественно вручили паспорт.

Полицейские поблагодарили ветерана за его многолетний труд и службу на благо Отечества, поздравили с предстоящим Днём Победы, пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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