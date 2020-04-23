В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина

23 Апр 2020 2020-04-23T14:56:49+03:00

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Вчера в семь утра в пожарно-спасательную службу Дубенского района поступило сообщение о пожаре в селе Николаевка. Горели два соседних дома на улице Большой.

Пожар обнаружил местный житель. Выйдя рано утром на улицу, мужчина заметил что-то красное в окнах дома соседа, и ,присмотревшись, понял, что это языки пламени. Он незамедлительно вызвал пожарно-спасательную службу и побежал помочь жильцам. Мужчина открыл входную дверь, но войти внутрь уже не смог – внутри бушевало пламя. Буквально через несколько минут, огонь перекинулся на соседнее строение.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытым пламенем горели оба дома, надворные постройки, кровля обрушена, наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара в первом строении сотрудниками МЧС было найдено тело мужчины 1963 г.р. – сына хозяйки дома.

ИСТОЧНИК KP.RU