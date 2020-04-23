Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу
На региональном уровне этот день объявлен нерабочим праздничным днем
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В связи с этим 27 апреля почтовые отделения всех классов в регионе будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 28 апреля, в сам праздник, все отделения связи в области будут закрыты.
Доставка пенсий и пособий за праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки.
Обмен почты с отделениями почтовой связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий 28 апреля также осуществляться не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU