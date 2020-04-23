2020-04-23T14:45:41+03:00
Общество

Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу

На региональном уровне этот день объявлен нерабочим праздничным днем
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с этим 27 апреля почтовые отделения всех классов в регионе будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 28 апреля, в сам праздник, все отделения связи в области будут закрыты.

Доставка пенсий и пособий за праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки.

Обмен почты с отделениями почтовой связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий 28 апреля также осуществляться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт
В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина
Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу
ВТБ в Пензе выдал первый кредит на ипотеку под 6,5%
33-летний пензенец привлечен к ответственности за публикацию фейка о коронавирусе
В Саранске в работу общественного транспорта внесены изменения
Жители Бековского района пожаловались на закрытие продовольственного рынка
В Пензе могут ввести электронные пропуска
В пензенском правительстве рассказали о помощи индивидуальным предпринимателям
Иван Белозерцев - об открытии салонов красоты: «Посмотрим на развитие ситуации»
Девушка искала причины неудачи в личной жизни
Несовершеннолетняя девочка ушла из дома
Защитить медиков Пензенской области может каждый
Стала известна дата начала дачного сезона в Пензе
В Пензенской области снова выберут лучших врачей
Число пациентов с коронавирусом в Мордовии увеличилось до 357
Выдачу сухих пайков для школьников в Пензе начнут на следующей неделе
В Саранске проводится проверка по факту гибели рабочего, попавшего под пресс
В Пензе сотрудники полицейской пресс-службы запустили флешмоб #ХватитКормитьМошенников
Иван Белозерцев ответит на вопросы предпринимателей
Житель Ковылкинского района Мордовии пострадал на пожаре
Работа в Пензе и области во время коронавируса: растет спрос на медицинских сотрудников
Торжественное открытие музея пензенских поисковиков перенесли на лето