Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу

23 Апр 2020 2020-04-23T14:45:41+03:00

На региональном уровне этот день объявлен нерабочим праздничным днем

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В связи с этим 27 апреля почтовые отделения всех классов в регионе будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 28 апреля, в сам праздник, все отделения связи в области будут закрыты.

Доставка пенсий и пособий за праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки.

Обмен почты с отделениями почтовой связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий 28 апреля также осуществляться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU