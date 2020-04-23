ВТБ в Пензе выдал первый кредит на ипотеку под 6,5%

23 Апр 2020 2020-04-23T14:06:13+03:00

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Банк ВТБ в Пензенской области выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру стоимостью 5,2 млн рублей по льготной ставке 6,5%.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке всего 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай прокомментировал: «ВТБ является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования. Сегодня благодаря новой программе государственной поддержки ипотеки, к реализации которой мы приступили, пензенцы имеют возможность приобрести жилье на одних из самых комфортных и выгодных на рынке условиях».

ВТБ первым из российских банков 17 апреля начал консультации и прием заявок по новой льготной ипотечной программе с госсубсидированием. Банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в Пензенской области в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 5,7 млрд рублей. За январь-март текущего года объем выданных жилищных кредитов банка в регионе превысил 580 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU