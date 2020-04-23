2020-04-23T14:06:13+03:00
Экономика

ВТБ в Пензе выдал первый кредит на ипотеку под 6,5%

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ в Пензенской области выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру стоимостью 5,2 млн рублей по льготной ставке 6,5%.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 года оформить кредит по льготной ставке всего 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай прокомментировал: «ВТБ является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования. Сегодня благодаря новой программе государственной поддержки ипотеки, к реализации которой мы приступили, пензенцы имеют возможность приобрести жилье на одних из самых комфортных и выгодных на рынке условиях».

ВТБ первым из российских банков 17 апреля начал консультации и прием заявок по новой льготной ипотечной программе с госсубсидированием. Банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в Пензенской области в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 5,7 млрд рублей. За январь-март текущего года объем выданных жилищных кредитов банка в регионе превысил 580 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт
В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина
Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу
ВТБ в Пензе выдал первый кредит на ипотеку под 6,5%
33-летний пензенец привлечен к ответственности за публикацию фейка о коронавирусе
В Саранске в работу общественного транспорта внесены изменения
Жители Бековского района пожаловались на закрытие продовольственного рынка
В Пензе могут ввести электронные пропуска
В пензенском правительстве рассказали о помощи индивидуальным предпринимателям
Иван Белозерцев - об открытии салонов красоты: «Посмотрим на развитие ситуации»
Девушка искала причины неудачи в личной жизни
Несовершеннолетняя девочка ушла из дома
Защитить медиков Пензенской области может каждый
Стала известна дата начала дачного сезона в Пензе
В Пензенской области снова выберут лучших врачей
Число пациентов с коронавирусом в Мордовии увеличилось до 357
Выдачу сухих пайков для школьников в Пензе начнут на следующей неделе
В Саранске проводится проверка по факту гибели рабочего, попавшего под пресс
В Пензе сотрудники полицейской пресс-службы запустили флешмоб #ХватитКормитьМошенников
Иван Белозерцев ответит на вопросы предпринимателей
Житель Ковылкинского района Мордовии пострадал на пожаре
Работа в Пензе и области во время коронавируса: растет спрос на медицинских сотрудников
Торжественное открытие музея пензенских поисковиков перенесли на лето