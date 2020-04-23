2020-04-23T14:21:01+03:00
Происшествия

33-летний пензенец привлечен к ответственности за публикацию фейка о коронавирусе

Мужчина заплатит штраф
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Пензенские полицейские продолжают бороться с ложной информацией: еще один житель региона был привлечен к ответственности. 33-летний мужчина разместил в социальных сетях комментарий о заболевших коронавирусом. Данные в его тексте не соответствовали действительности.

Установить личность автора удалось достаточно быстро. На допросе пензенец признался, что услышал информацию в поликлинике от других посетителей. Проверять данные перед их публикацией не стал. Позже понял, что вводит пользователей в заблуждение.

В отношении гражданина составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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