33-летний пензенец привлечен к ответственности за публикацию фейка о коронавирусе

23 Апр 2020 2020-04-23T14:21:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Пензенские полицейские продолжают бороться с ложной информацией: еще один житель региона был привлечен к ответственности. 33-летний мужчина разместил в социальных сетях комментарий о заболевших коронавирусом. Данные в его тексте не соответствовали действительности.

Установить личность автора удалось достаточно быстро. На допросе пензенец признался, что услышал информацию в поликлинике от других посетителей. Проверять данные перед их публикацией не стал. Позже понял, что вводит пользователей в заблуждение.

В отношении гражданина составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU