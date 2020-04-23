2020-04-23T12:26:47+03:00
Общество

В Саранске в работу общественного транспорта внесены изменения

Они вступают в силу уже сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно Указу Главы Республики Мордовия, с 23 апреля до окончания действия режима повышенной готовности для общественного транспорта Саранска устанавливается новый режим обслуживания населения - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. В эти промежутки на улицы города будут выходить 60 автобусов и 50 троллейбусов. Параллельно ведется мониторинг пассажиропотока: в случае необходимости количество единиц подвижного состава будет корректироваться в ручном режиме.

Также сегодня приостанавливается льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, за исключением льготного проезда на работу или с работы и других разрешенных в Указе случаев.

До окончания действия режима повышенной готовности отменяется автобус № 29, следующий от железнодорожного вокзала до аэропорта.

Вопросы по режиму работы общественного транспорта возможно задать по телефонам 47-20-84 (центральная диспетчерская служба Транспортного управления), 47-56-42 (диспетчерская муниципального предприятия «Горэлектротранс»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт
В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина
Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу
ВТБ в Пензе выдал первый кредит на ипотеку под 6,5%
33-летний пензенец привлечен к ответственности за публикацию фейка о коронавирусе
В Саранске в работу общественного транспорта внесены изменения
Жители Бековского района пожаловались на закрытие продовольственного рынка
В Пензе могут ввести электронные пропуска
В пензенском правительстве рассказали о помощи индивидуальным предпринимателям
Иван Белозерцев - об открытии салонов красоты: «Посмотрим на развитие ситуации»
Девушка искала причины неудачи в личной жизни
Несовершеннолетняя девочка ушла из дома
Защитить медиков Пензенской области может каждый
Стала известна дата начала дачного сезона в Пензе
В Пензенской области снова выберут лучших врачей
Число пациентов с коронавирусом в Мордовии увеличилось до 357
Выдачу сухих пайков для школьников в Пензе начнут на следующей неделе
В Саранске проводится проверка по факту гибели рабочего, попавшего под пресс
В Пензе сотрудники полицейской пресс-службы запустили флешмоб #ХватитКормитьМошенников
Иван Белозерцев ответит на вопросы предпринимателей
Житель Ковылкинского района Мордовии пострадал на пожаре
Работа в Пензе и области во время коронавируса: растет спрос на медицинских сотрудников
Торжественное открытие музея пензенских поисковиков перенесли на лето