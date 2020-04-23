В Саранске в работу общественного транспорта внесены изменения

23 Апр 2020 2020-04-23T12:26:47+03:00

Они вступают в силу уже сегодня

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Согласно Указу Главы Республики Мордовия, с 23 апреля до окончания действия режима повышенной готовности для общественного транспорта Саранска устанавливается новый режим обслуживания населения - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. В эти промежутки на улицы города будут выходить 60 автобусов и 50 троллейбусов. Параллельно ведется мониторинг пассажиропотока: в случае необходимости количество единиц подвижного состава будет корректироваться в ручном режиме.

Также сегодня приостанавливается льготный проезд пассажиров с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия, за исключением льготного проезда на работу или с работы и других разрешенных в Указе случаев.

До окончания действия режима повышенной готовности отменяется автобус № 29, следующий от железнодорожного вокзала до аэропорта.

Вопросы по режиму работы общественного транспорта возможно задать по телефонам 47-20-84 (центральная диспетчерская служба Транспортного управления), 47-56-42 (диспетчерская муниципального предприятия «Горэлектротранс»).

ИСТОЧНИК KP.RU