2020-04-23T11:12:08+03:00
Общество

Жители Бековского района пожаловались на закрытие продовольственного рынка

Губернатор пообещал помочь в сложившейся ситуации
Анна ЧЕРНАЯ
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В ходе прямого эфира Ивану Белозерцеву поступил вопрос от жителей Бековского района. По их словам, глава местной администрации принял решение о закрытии продовольственного рынка. Население оказалось в сложной ситуации: негде купить продукты и корм для скота.

- Глава администрации поступил неправильно, нельзя закрывать рынок. Мы разберемся с этим. У людей должна быть возможность купить продукты, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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