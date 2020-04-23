Жители Бековского района пожаловались на закрытие продовольственного рынка
Губернатор пообещал помочь в сложившейся ситуации
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В ходе прямого эфира Ивану Белозерцеву поступил вопрос от жителей Бековского района. По их словам, глава местной администрации принял решение о закрытии продовольственного рынка. Население оказалось в сложной ситуации: негде купить продукты и корм для скота.
- Глава администрации поступил неправильно, нельзя закрывать рынок. Мы разберемся с этим. У людей должна быть возможность купить продукты, - заявил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU