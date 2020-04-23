В Пензе могут ввести электронные пропуска

23 Апр 2020 2020-04-23T11:15:24+03:00

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Сегодня в ходе прямой линии с бизнес-сообществом глава региона ответил на вопрос, планируется ли в Пензе и области введение электронных пропусков – как в Москве.

- Мы не исключаем этого, - отметил Иван Александрович. – У нас продолжают работу некоторые предприятия и организации, но машины на улицах города продолжают ездить не только во время начала и конца рабочего дня, но и в другое. Люди куда-то едут, несмотря на просьбы соблюдать режим самоизоляции. В нескольких регионах было принято решение о введении пропусков. Если у нас будет стабильная ситуация, пропуска вводить не будем. Если зафиксируем ухудшение, то введем.

ИСТОЧНИК KP.RU