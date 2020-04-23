В пензенском правительстве рассказали о помощи индивидуальным предпринимателям

23 Апр 2020 2020-04-23T10:37:04+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев отметил, что, если автор вопроса имел в виду самозанятых или ИП без работников, то для них имеется ряд преференций:

- Они могут работать без кассовых аппаратов, с налоговой службой у таких ИП упрощенная система взаимоотношений. Сейчас мы для них снижаем в два раза стоимость патентов на ведение деятельности.

Зампред областного правительства Денис Бубнов отметил, что предприниматели также претендуют на пособие от государства в размере 12 130 рублей в месяц:

- Надо только дождаться официального документа Правительства РФ. Если предприниматель арендует помещение, которое находится в государственной собственности, он будет полностью освобожден от арендной платы на период коронавируса.

Представитель предприятия общественного питания спросил, может ли его компания рассчитывать на это пособие?

- Если предприятие полностью закрыто, но руководство сохранило штат сотрудников не менее, чем на 90 процентов, то оно тоже имеет право получить грантовую поддержку от государства: по 12 130 рублей на каждого сотрудника. Более подробная информация о механизме получения такой поддержки есть на наших сайтах. Если же штат сохранить не удалось, вы можете открыть доставку – мы поможем в организации интернет-платформы для этого.

По словам Дениса Бубнова, другие меры поддержки ИП обсудят на ближайшей сессии Законодательного собрания региона.

ИСТОЧНИК KP.RU