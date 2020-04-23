Иван Белозерцев - об открытии салонов красоты: «Посмотрим на развитие ситуации»
Губернатор Пензенской области отвечает на вопросы граждан в ходе прямого эфира в Instagram
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Уже не первый раз главе региона поступает просьба разрешить работать парикмахерским и салонам красоты. Вопрос о конкретных сроках открытия прозвучал и сегодня во время прямой линии.
- Подождем еще неделю, - отметил губернатор. – Посмотрим на развитие ситуации с коронавирусом. В зависимости от нее, будет принято решение, открывать парикмахерские или нет. Сейчас, по мнению оперативного штаба, делать это нецелесообразно. Но поддержку мы предоставим.
ИСТОЧНИК KP.RU