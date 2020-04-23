Девушка искала причины неудачи в личной жизни

23 Апр 2020 2020-04-23T10:10:00+03:00

В Пензенской области после получения более 1 миллиона 700 тысяч рублей знахарка перестала выходить на связь

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В январе 2020 года девушка рассталась со своим молодым человеком. Чтобы узнать причины неудачи в личной жизни, решила обратиться к помощи знахарей, стала просматривать сайты и оставлять на них заявки.

В конце марта ей позвонила неизвестная и предложила помощь молитвами и белой магией. Она попросила прислать фотографии собеседницы и её молодого человека, а также сообщить даты их рождения и другую информацию, обещая с помощью горячего воска выяснить причину расставания.

Через некоторое время незнакомка сообщила, что девушку и молодого человека рассорила его мама, и его душа нуждается в срочной магической защите, и также необходимо провести обряд воссоединения. За эти услуги девушка перевела на счёт банковской карты неизвестного лица 37 тыс. рублей.

На протяжении недели девушка по указанию незнакомки, с которой связывалась по телефону и через интернет, ходила по церквям и читала молитвы, приобрела навесной замок, повязала на него ленты и положила внутрь дивана, уколола палец и несколько капель крови пустила в стакан с водой. После чего сфотографировала его и отправила изображение незнакомке.

При этом неизвестная с каждым днём требовала перевести ей всё больше денег, обещая вернуть их по истечении тринадцати дней. И магия заработала. Девушка перевела незнакомке магическую сумму в 333 тыс. рублей - якобы по совету монашек из некого монастыря. Потом повторила платеж - чтобы получилось магическое число 666.

Не нужно быть знахарем, чтобы угадать следующую цифру - 999. С оговоркой: в противном случае - все её родные умрут.

Когда закончились личные сбережения, девушка взяла кредит. Потом попросила о финансовой помощи своих родственников. Им объяснила, что деньги нужны для её молодого человека. После того, как незнакомке в общей сумме было переведено более 1 млн. 700 тыс. рублей и девушка стала просить вернуть ей деньги, та прекратила выходить на связь.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Лунинский» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU