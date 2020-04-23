2020-04-23T08:25:53+03:00
Общество

Несовершеннолетняя девочка ушла из дома

Следственное управление по Забайкальскому краю разыскивает пропавшую без вести Евгению Богданову
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Следственным управлением СК РФ по Забайкальскому краю разыскивается несовершеннолетняя Богданова Евгения Игоревна, 11 октября 2003 года рождения.

По данным следствия, 14 февраля 2020 года девочка ушла из дома в поселке Чернышевск Забайкальского края, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На момент безвестного исчезновения была одета: пуховик бирюзового цвета ниже колен с капюшоном, кофта розового цвета, штаны темного цвета, обувь черного цвета.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы длинные, светлые.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Евгении Богдановой, сообщить по телефонам 83026521308, 83026521593 или в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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