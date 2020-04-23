Несовершеннолетняя девочка ушла из дома
Следственным управлением СК РФ по Забайкальскому краю разыскивается несовершеннолетняя Богданова Евгения Игоревна, 11 октября 2003 года рождения.
По данным следствия, 14 февраля 2020 года девочка ушла из дома в поселке Чернышевск Забайкальского края, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
На момент безвестного исчезновения была одета: пуховик бирюзового цвета ниже колен с капюшоном, кофта розового цвета, штаны темного цвета, обувь черного цвета.
Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы длинные, светлые.
Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Евгении Богдановой, сообщить по телефонам 83026521308, 83026521593 или в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8(8412)36-17-02.
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