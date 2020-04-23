2020-04-23T08:04:34+03:00
Общество

Защитить медиков Пензенской области может каждый

Сторонников Фонда борьбы с коронавирусом становится больше
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Фото: Виктор ГусейновФото: Виктор Гусейнов
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Представители пензенского бизнес-сообщества продолжают оказывать помощь медикам Пензенской области, работающим в условиях пандемии COVID-19. Сторонников Фонда борьбы с коронавирусом становится больше.

Около 200 костюмов приобретены для работников областных детской больницы имени Н. Ф. Филатова и больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Основная задача фонда - аккумулировать средства бизнеса, людей, которые могут и хотят помочь», - поясняет председатель ПРО «Союз женщин России», координатор фонда Ольга Чистякова. Средства Фонда направляются на адресную помощь тем, кто в ней нуждается, приобретение средств индивидуальной защиты.

Помощь в борьбе с коронавирусом могут оказать любые предприятия и организации. Деньги можно перечислять на реквизиты Пензенского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», на счету которой аккумулируются средства фонда:

ПРОООГО «Союз женщин России»

ОГРН: 1175800000750

ИНН/КПП: 5837070242/583701001

Юр. адрес: 440034, г. Пенза, ул. Маркина, 2 Почт. адрес: 440058, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бийская, д. 1г

Р/счет: 40703810700150000024 Банк: ПАО Банк «Кузнецкий» БИК: 45655707 кор/счет: 30101810200000000707

Назначение платежа: помощь в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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