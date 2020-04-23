Защитить медиков Пензенской области может каждый
Представители пензенского бизнес-сообщества продолжают оказывать помощь медикам Пензенской области, работающим в условиях пандемии COVID-19. Сторонников Фонда борьбы с коронавирусом становится больше.
Около 200 костюмов приобретены для работников областных детской больницы имени Н. Ф. Филатова и больницы имени Н. Н. Бурденко.
«Основная задача фонда - аккумулировать средства бизнеса, людей, которые могут и хотят помочь», - поясняет председатель ПРО «Союз женщин России», координатор фонда Ольга Чистякова. Средства Фонда направляются на адресную помощь тем, кто в ней нуждается, приобретение средств индивидуальной защиты.
Помощь в борьбе с коронавирусом могут оказать любые предприятия и организации. Деньги можно перечислять на реквизиты Пензенского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», на счету которой аккумулируются средства фонда:
ПРОООГО «Союз женщин России»
ОГРН: 1175800000750
ИНН/КПП: 5837070242/583701001
Юр. адрес: 440034, г. Пенза, ул. Маркина, 2 Почт. адрес: 440058, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бийская, д. 1г
Р/счет: 40703810700150000024 Банк: ПАО Банк «Кузнецкий» БИК: 45655707 кор/счет: 30101810200000000707
Назначение платежа: помощь в борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU