2020-04-22T17:19:58+03:00
Общество

Стала известна дата начала дачного сезона в Пензе

Из-за коронавируса старт пришлось перенести
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Автобусы до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Пензе начнут ходить с 1 мая. Соответствующее постановление администрации города было подписано сегодня.

До 1 июня транспортное обслуживание дачников будет осуществляться три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье). В период с 1 июня до 1 сентября – четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье). С 1 сентября до окончания сезона – снова три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24