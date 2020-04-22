Стала известна дата начала дачного сезона в Пензе
Из-за коронавируса старт пришлось перенести
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Автобусы до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Пензе начнут ходить с 1 мая. Соответствующее постановление администрации города было подписано сегодня.
До 1 июня транспортное обслуживание дачников будет осуществляться три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье). В период с 1 июня до 1 сентября – четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье). С 1 сентября до окончания сезона – снова три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье).
ИСТОЧНИК KP.RU