В Пензенской области снова выберут лучших врачей

22 Апр 2020 2020-04-22T17:03:02+03:00

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Министерство здравоохранения Пензенской области объявляет о старте конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!». Принять участие в нем могут врачи государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Пензенской области всех специальностей, оказывающие медицинскую помощь взрослому и детскому населению, а также фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами и фельдшеры здравпунктов.

Конкурс проводится по трем номинациям: 1. «Народный врач»; 2. «Лучший детский доктор»; 3. «Лучший земский фельдшер».

Победителям в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в размере 100 000 рублей и вручается памятная статуэтка

В рамках конкурса населением может посредством интернет-голосования выбрать лучшего медицинского работника в любой номинации. Проголосовать за медицинского работника можно здесь до 18:00 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU