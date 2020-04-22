Число пациентов с коронавирусом в Мордовии увеличилось до 357

22 Апр 2020 2020-04-22T16:34:24+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии, на сегодня в республике всего выявлено 357 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира.

Стационарное лечение получают 549 пациентов. 1194 человека проходят лечение и наблюдение в амбулаторных условиях. 106 – в обсервационных отделениях. На сегодняшний день с выздоровлением выписано 13 человек.

- За прошедшие сутки есть один летальный случай. Оперативный штаб будет давать комментарии после получения официального заключения о причине смерти, - сказал Сергей Саушев.

ИСТОЧНИК KP.RU