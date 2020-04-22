Выдачу сухих пайков для школьников в Пензе начнут на следующей неделе

22 Апр 2020 2020-04-22T15:41:41+03:00

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По поручению главы региона Ивана Белозерцева на время дистанционного обучения учащимся вместо льготного школьного питания планируется выдавать «сухие пайки» - параллельно с выдачей губернаторских продуктовых наборов.

«Сухой паек» предназначен для школьников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, а также для детей из многодетных семей, которые получают полную компенсацию за горячее питание в учреждениях образования. В набор войдут мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, рис, геркулес, сахар, а также сгущенное молоко, конфеты, сок и печенье.

Всего сухие пайки получат около 10 тысяч пензенских детей. На эти цели из бюджета города Пензы выделено более девяти миллионов рублей. Выдачу наборов планируется начать на следующей неделе в школах по месту обучения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU