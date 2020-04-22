2020-04-22T14:39:13+03:00
Происшествия

В Саранске проводится проверка по факту гибели рабочего, попавшего под пресс

По ее результатам будет принято процессуальное решение
Анна ЧЕРНАЯ
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Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ организована доследственная проверка по факту гибели рабочего, 1975 года рождения, на одном из коммерческих предприятий. Установлено, что вчера днем погибший получил смертельные травмы при работе с прессом в литейном цехе.

Следователи СК уже осмотрели место происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются работники предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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