В Пензе сотрудники полицейской пресс-службы запустили флешмоб #ХватитКормитьМошенников

22 Апр 2020 2020-04-22T14:33:09+03:00

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Сотрудники пресс-службы управления МВД России по Пензенской области дали старт флешмобу под девизом #ХватитКормитьМошенников! Этот призыв обращен к жителям региона, которые только за прошлый год перечислили злоумышленникам более 40 миллионов рублей, а всего за три месяца текущего – свыше 18 миллионов.

Пресс-служба пензенской полиции каждый день напоминает о том, как действуют злоумышленники и как избежать обмана. На официальном сайте регионального управления МВД, страницах в социальных сетях и в телевизионных новостях эту информацию видят десятки тысяч человек. Большинство из них в курсе, как распознать мошенников на первых секундах разговора, и не оставляют им ни единого шанса обмануть себя.

Однако, если судить по сводкам происшествий, многие пензенцы сохраняют удивительную доверчивость. Даже зная о том, как действуют мошенники, все равно верят им: говорят реквизиты своих банковских карт, секретные цифровые коды из смс – тех самых, в которых большими буками написано: «Никому не сообщайте код». Перечисляют деньги в счёт оплаты товаров, даже когда ничего не знают о репутации продавца и его надежности.

Именно к тем, кто пренебрегает правилами финансовой безопасности, и обращаются сотрудники пресс-службы с призывами: «Хватит кормить мошенников!», «Хватит называть им коды и пароли!», «Берегите деньги! Не верьте незнакомцам!». Таким образом они надеются «достучаться» до людей, которые из-за своей доверчивости могут стать спонсорами обманщиков.

Полицейские приглашают всех желающих поддержать флеш-моб. Сделайте фотографию с девизами акции, пришлите ее на страницу УМВД России по Пензенской области в социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники) для публикации и разместите у себя. Чем больше людей задумаются о том, готовы ли они отдать свои деньги мошенникам, тем меньше у злоумышленников возможностей обмануть ваших родных и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU