Иван Белозерцев ответит на вопросы предпринимателей
Завтра в официальном Instagram-аккаунте главы региона состоится прямая линия для бизнес-сообщества
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Начало прямого эфира - в 10.00.
- Сейчас предприниматели задают мне много вопросов и в социальных сетях, и через сайт, и лично. Ситуация в экономике непростая, поэтому на федеральном и региональном уровнях приняты ряд решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Но, тем не менее, вопросы остаются, - считает глава региона.
Предприниматели, обратившиеся к губернатору ранее, смогут озвучить свои вопросы по Skype. Обращения будут приниматься также до и в ходе прямого эфира.
ИСТОЧНИК KP.RU