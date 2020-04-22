Иван Белозерцев ответит на вопросы предпринимателей

22 Апр 2020 2020-04-22T13:54:01+03:00

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Начало прямого эфира - в 10.00.

- Сейчас предприниматели задают мне много вопросов и в социальных сетях, и через сайт, и лично. Ситуация в экономике непростая, поэтому на федеральном и региональном уровнях приняты ряд решений по поддержке малого и среднего бизнеса. Но, тем не менее, вопросы остаются, - считает глава региона.

Предприниматели, обратившиеся к губернатору ранее, смогут озвучить свои вопросы по Skype. Обращения будут приниматься также до и в ходе прямого эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU