Житель Ковылкинского района Мордовии пострадал на пожаре

22 Апр 2020 2020-04-22T13:08:30+03:00

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Сегодня около часа ночи в пожарно-спасательную службу Ковылкинского района поступило сообщение о пожаре в селе Малый Азясь. Горел дом на улице Нижней.

Возгорание обнаружил сам хозяин дома 1981 года рождения. Мужчина попытался потушить его самостоятельно, но понял, что не справится, и побежал к соседу, чтобы вызвать пожарно-спасательную службу. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь успел распространиться на площади в 105 кв.м.

В результате пожара хозяин дома получил ожоги кистей рук II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU