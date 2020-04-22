Житель Ковылкинского района Мордовии пострадал на пожаре
Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки
Фото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня около часа ночи в пожарно-спасательную службу Ковылкинского района поступило сообщение о пожаре в селе Малый Азясь. Горел дом на улице Нижней.
Возгорание обнаружил сам хозяин дома 1981 года рождения. Мужчина попытался потушить его самостоятельно, но понял, что не справится, и побежал к соседу, чтобы вызвать пожарно-спасательную службу. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь успел распространиться на площади в 105 кв.м.
В результате пожара хозяин дома получил ожоги кистей рук II степени.
ИСТОЧНИК KP.RU