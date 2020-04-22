2020-04-22T13:02:45+03:00
Общество

Работа в Пензе и области во время коронавируса: растет спрос на медицинских сотрудников

При этом уровень конкуренции в данной сфере остается низким
Анна ЧЕРНАЯ
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Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru провели мониторинг рынка труда в Пензенской области, заострив внимание на сфере медицины и фармацевтики, специалисты которой стабильно входят в десятку самых востребованных в регионе. По сравнению с мартом прошлого года, число предложений в данной сфере увеличилось по всему ПФО. Наибольший рост отмечается в Башкортостане, Мордовии, Саратовской и Кировской областях. В Пензенской области спрос на медицинских сотрудников увеличился на 16%.

При этом конкуренция в сфере остается невысокой. В Пензенской области на одну вакансию приходится менее двух резюме. При этом умеренным уровнем конкуренции считается пять-шесть резюме на одно предложение.

Более 40% вакансий – это лечающие врачи и врачи-эксперты. По 10% приходится на младший и средний медперсонал и специалистов клинических исследований.

Средняя зарплата для высшего персонала составляет порядка 30000 рублей, младшего и среднего – 21 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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