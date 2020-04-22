2020-04-22T12:33:04+03:00
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Торжественное открытие музея пензенских поисковиков перенесли на лето

Оно было запланировано на 9 мая
Анна ЧЕРНАЯ
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У пензенских поисковиков появился свой собственный музей: это стало возможным благодаря победе проекта «Свидетели бессмертного подвига» в конкурсе Фонда президентских грантов и поддержке губернатора Ивана Белозерцева. В нем активисты будут выставлять находки, которые они привезли с мест боев региональных дивизий.

Поисковики воссоздадут в музее блиндаж с огнем в печурке, лавкой и пулеметом. В отдельном зале будут представлены личные вещи и документы бойцов РККА. В музее появится и первая в Пензенской области диорама, посвященная боям пензенской 61-й стрелковой дивизии. Жители и гости города смогут воспользоваться аудиогидом, а для людей с нарушением слуха будет работать сурдопереводчик.

Музей находок планировали открыть к 9 Мая, но в связи с эпидемией коронавируса событие перенесли на 22 июня. Располагается учреждение по адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, 21-а (в здании «Молодежного центра «Юность»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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