В Мордовии в ДТП погиб 44-летний водитель
Мужчина не справился с управлением
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера рано утром на четвертом километре автодороги п. Чамзинка - с. Б. Березники произошло ДТП. 44-летний мужчина за рулем «Фольксваген Бора» превысил скорость, не взяв в расчет погодные условия. Машину понесло. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.
От полученных травм водитель скончался еще до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU