В Мордовии в ДТП погиб 44-летний водитель

22 Апр 2020 2020-04-22T11:26:41+03:00

Мужчина не справился с управлением

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Вчера рано утром на четвертом километре автодороги п. Чамзинка - с. Б. Березники произошло ДТП. 44-летний мужчина за рулем «Фольксваген Бора» превысил скорость, не взяв в расчет погодные условия. Машину понесло. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался еще до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU