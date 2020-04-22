2020-04-22T11:26:41+03:00
Происшествия

В Мордовии в ДТП погиб 44-летний водитель

Мужчина не справился с управлением
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера рано утром на четвертом километре автодороги п. Чамзинка - с. Б. Березники произошло ДТП. 44-летний мужчина за рулем «Фольксваген Бора» превысил скорость, не взяв в расчет погодные условия. Машину понесло. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался еще до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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