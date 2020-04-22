2020-04-22T11:19:21+03:00
Общество

В пензенский Фонд поддержки борьбы с коронавирусом поступило более шести миллионов рублей

Средства перечисляют как компании и организации, так и частные лица
Анна ЧЕРНАЯ
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В начале апреля в Пензенской области был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Средства, собранные им, направляются на закупку лекарств и средств защиты для медицинских учреждений и адресную помощь населению.

Ранее губернатор Иван Белозерцев и Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин перечислили в фонд свои месячные зарплаты. Ряд пензенских компаний и частных лиц тоже помогли в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Пожертвования вносят и частные лица. Всего на сегодняшний день фонд собрал больше шести миллионов рублей.

Кроме финансовых вливаний, в фонд поступает помощь и другого рода. Например, от одной из сетей магазинов было получено, помимо денежных средств, 10 тысяч масок, которые впоследствии передали в волонтерский центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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