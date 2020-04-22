Астролог Татьяна Лукашевич: "В декабре мир забудет о пандемии навсегда"

22 Апр 2020 2020-04-22T09:49:06+03:00

Единственная предсказательница, заранее предупредившая о нашествии коронавируса в 2020 году, дала «КП» прогноз на будущее

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В прошлом году, когда другие астрологи даже не упоминали ни о каком зловредном вирусе, Татьяна Лукашевич предупредила: наступают тяжелые времена. Планету ждут экономический коллапс и нашествие заразы, по масштабам сравнимой с чумой

Ленину 150 лет

Интервью с Владимиром Ильичом. Об упавшей в цене нефти и причинах этого, экономическом кризисе, о разводах и растраченных давно ценностях семьи.

Вполне себе современные ответы.

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Об этом в сегодняшнем номере еженедельника «Комсомольская правда», по-дружески величаемого читателями «толстушкой».

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ИСТОЧНИК KP.RU