Астролог Татьяна Лукашевич: "В декабре мир забудет о пандемии навсегда"
В прошлом году, когда другие астрологи даже не упоминали ни о каком зловредном вирусе, Татьяна Лукашевич предупредила: наступают тяжелые времена. Планету ждут экономический коллапс и нашествие заразы, по масштабам сравнимой с чумой
Ленину 150 лет
Интервью с Владимиром Ильичом. Об упавшей в цене нефти и причинах этого, экономическом кризисе, о разводах и растраченных давно ценностях семьи.
Вполне себе современные ответы.
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Об этом в сегодняшнем номере еженедельника «Комсомольская правда», по-дружески величаемого читателями «толстушкой».
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ИСТОЧНИК KP.RU