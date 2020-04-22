В связи с 75-летием Победы
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 февраля 2020 года № 100 ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Российской Федерации, Эстонии, Латвии и Литве, в связи с 75-летием Победы получили единовременные выплаты в размере 75000 руб. и 50000 руб., в зависимости от категории ветеранов, поименованных в Указе.
Выплата была произведена досрочно (одновременно с пенсией за апрель). Всего на эти цели в Пензенской области ПФР направил более 665 млн рублей.
Единовременная выплата устанавливалась в беззаявительном порядке на основании имеющихся в распоряжении органов ПФР документов, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.
В области право на выплаты к 75-летию Великой Победы имеют 11410 ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU