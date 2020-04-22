2020-04-22T08:04:41+03:00
75 лет Великой Победы

В связи с 75-летием Победы

Ветераны Великой Отечественной войны Пензенской области получили единовременные выплаты
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В соответствии с Указом Президента РФ от 7 февраля 2020 года № 100 ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Российской Федерации, Эстонии, Латвии и Литве, в связи с 75-летием Победы получили единовременные выплаты в размере 75000 руб. и 50000 руб., в зависимости от категории ветеранов, поименованных в Указе.

Выплата была произведена досрочно (одновременно с пенсией за апрель). Всего на эти цели в Пензенской области ПФР направил более 665 млн рублей.

Единовременная выплата устанавливалась в беззаявительном порядке на основании имеющихся в распоряжении органов ПФР документов, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В области право на выплаты к 75-летию Великой Победы имеют 11410 ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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