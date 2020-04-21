В Саранске на Радоницу перекроют дороги к кладбищам

21 Апр 2020 2020-04-21T17:35:28+03:00

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Вчера в администрации Саранска состоялось заседание оперативного штаба. В начале совещания представители правоохранительного блока отметили, что предпасхальный день и День святой Пасхи в столице Мордовии прошли без происшествий.

- Прийти на кладбища пытались единицы, и те с пониманием отнеслись к введенным мерам, после того, как полицейские объяснили им все, - отметил Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

Глава города Петр Тултаев поблагодарил горожан за проявленную сознательность:

- Спасибо всем, кто прислушался к нашим настоятельным требованиям и просьбам не посещать кладбища, храмы, а также не отпускать детей собирать яйца. Очень просим сохранить такую сдержанность, прилежность и в дальнейшем на Красную горку, 26 апреля, и Радоницу, 28 апреля.

Петр Тултаев также призвал настоятелей храмов придерживаться тех же ограничений, которые были в День святой Пасхи и неукоснительно соблюдать все меры профилактики. На оперативном штабе единогласно было принято решение о временном ограничении движения 25 и 26 апреля на участках, ведущих ко всем городским кладбищам.

- Мы понимаем, что посещать могилы умерших родственников на Радоницу - святая традиция. Но в этом году поминать придется дома, - твердо сказал Петр Тултаев.

Доступ на все кладбища, находящиеся на территории городского округа Саранск, запрещен до окончания режима повышенной готовности – 30 апреля. К нарушителям применяются меры в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ. Штраф на граждан от 1 000 руб. до 30 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU