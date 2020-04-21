2020-04-21T16:45:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом

Выписаны 11 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня в республике выявлено 327 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 34 - за последние сутки. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

- Стационарное лечение получают 505 пациентов. Их состояние различной степени тяжести, от тяжелого до удовлетворительного. На аппаратах ИВЛ находятся 13 пациентов, из них восемь - с предварительным диагнозом COVID-19, - сказал Сергей Саушев.

1182 человека проходят лечение и наблюдение в амбулаторных условиях. Выписаны 11 человек.

КСТАТИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 32 миллиардов 408 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ. Мордовия получит 235 миллионов рублей. В документе уточняется, что деньги будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, а также на их подключение к системе централизованного снабжения кислородом. Кроме этого, средства будут использованы для обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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