2020-04-21T16:24:39+03:00
Звезды

Пензенский областной драматический театр запустил акцию «Из-под пера онлайн»

Она станет продолжением долгосрочного проекта, запущенного учреждением восемь лет назад для ознакомления публики с новыми пьесами
Анна ЧЕРНАЯ
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В рамках проекта «Из-под пера» уже состоялось восемь премьер по пьесам Юрия Полякова, Елены Исаевой, Ольги Михайловой, Игоря Гагаринова, Елизаветы Трусевич, проходили творческие лаборатории, показы читок и эскизов по новым пьесам. Теперь же к акции в режиме онлайн присоединяется ряд ведущих российских драматургов, которые прочитают отрывки из своих новых или еще не завершенных произведений.

- Мы должны думать о будущем театра, о будущем репертуаре, потому что карантин скоро закончится и мы выйдем на работу, - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

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Сергей Казаков о старте новой акции
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Первым участником акции «Из-под пера онлайн» стал Родион Белецкий - известный российский драматург, сценарист, прозаик, поэт, автор почти трех десятков пьес, по которым поставлено более ста спектаклей в России и за рубежом. В Пензенском драмтеатре в свое время шли его комедии «Молодые люди» (под названием «Дима+Катя») и «После армии» (под названием «Девушка и дембель»). Родион Андреевич прочитает отрывок из пьесы «Письмо сыну», над которой сейчас работает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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