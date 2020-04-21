Житель Шемышейки пытался лишить себя жизни после неудачной попытки убить сожительницу

21 Апр 2020 2020-04-21T16:02:20+03:00

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Житель Шемышейки 1984 года рождения пытался убить свою сожительницу 1983 года рождения. Несколькими днями ранее пара поругалась, и женщина уехала из поселка, но в день происшествия вернулась по приглашению благоверного присоединиться к его компании и выпить с ними. Под градусом вспомнились и старые обиды: вспыхнул конфликт, пара вышла из комнаты, и мужчина схватился за нож, нанеся пострадавшей удар.

На шум в коридор выбежали остальные участники застолья. Они отобрали оружие у злоумышленника и позвонили в полицию. Воспользовавшись суматохой, мужчина сбежал и закрылся в своем доме.

Прибывшие на место правоохранители выломали дверь в доме злоумышленника, обнаружив его внутри. Гражданин пытался покончить с собой. И он, и пострадавшая были госпитализированы.

Полицейские установили, что подозреваемый по месту жительства характеризовался положительно. Около десяти лет назад он привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, однако на протяжении последних нескольких лет вёл спокойный образ жизни и не допускал нарушений закона.

По факту покушения на убийство Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU