2020-04-21T16:02:20+03:00
Происшествия

Житель Шемышейки пытался лишить себя жизни после неудачной попытки убить сожительницу

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Орудие убийства.Орудие убийства.Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:

Житель Шемышейки 1984 года рождения пытался убить свою сожительницу 1983 года рождения. Несколькими днями ранее пара поругалась, и женщина уехала из поселка, но в день происшествия вернулась по приглашению благоверного присоединиться к его компании и выпить с ними. Под градусом вспомнились и старые обиды: вспыхнул конфликт, пара вышла из комнаты, и мужчина схватился за нож, нанеся пострадавшей удар.

На шум в коридор выбежали остальные участники застолья. Они отобрали оружие у злоумышленника и позвонили в полицию. Воспользовавшись суматохой, мужчина сбежал и закрылся в своем доме.

Прибывшие на место правоохранители выломали дверь в доме злоумышленника, обнаружив его внутри. Гражданин пытался покончить с собой. И он, и пострадавшая были госпитализированы.

Полицейские установили, что подозреваемый по месту жительства характеризовался положительно. Около десяти лет назад он привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, однако на протяжении последних нескольких лет вёл спокойный образ жизни и не допускал нарушений закона.

По факту покушения на убийство Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенский областной драматический театр запустил акцию «Из-под пера онлайн»
Житель Шемышейки пытался лишить себя жизни после неудачной попытки убить сожительницу
Иван Белозерцев: «Для нас важно каждое имя, любое сведение о героях»
В Мордовии усилили профилактические меры
Несколько отделений Пензенской стоматологической поликлиники вернулись к работе
В микрорайоне «Арбековская застава» достроили новую школу
Выписанные в Пензе пациенты готовы сдать кровь для лечения коронавируса
Возможный убийца трех человек в Рузаевке найдем мертвым
Перед судом предстанет бывший сотрудник госавтоинспекции
Более 21 тысячи детей отдохнет в оздоровительных лагерях
В Мордовии ожидается сильный ветер
Школьница из Вадинска стала победителем Всероссийского конкурса «Отечество»
Количество заболевших коронавирусом в Мордовии приближается к 300
В Мордовии в частном доме обнаружили тела супругов с огнестрельными ранениями