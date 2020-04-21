Иван Белозерцев: «Для нас важно каждое имя, любое сведение о героях»

21 Апр 2020 2020-04-21T14:28:15+03:00

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В канун 75-й годовщины Победы выпущен новый том печатного издания «Память. Пензенская область». Напомним, что одноимённый десятитомник, вышедший в середине 1990-х годов, сегодня доступен для читателей пензенских библиотек. Однако работа над документами продолжалась.

В 2009 году появился 11-й том Книги - изменённый и дополненный. Восемь лет назад сотрудниками Государственного архива Пензенской области началась работа над 12-м дополнительным томом. Он объединил более 8-ми тысяч имён бойцов, наибольшая часть которых была выявлена вновь и ранее не публиковалась.

«Это наши земляки, призванные на фронт из других городов, и уроженцы союзных республик, которые погибли от ран в пензенских госпиталях и были похоронены на территории региона», - пояснил заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Дополнительный 12-й том, как и предыдущий, состоит из двух частей. В первую часть Книги памяти включены 4653 вновь установленных имени воинов, не вернувшихся с войны. Вторая часть содержит уточненные данные о бойцах уже названных в предыдущих томах. Уточнения касаются биографических сведений, мест гибели и захоронения, установления судьбы без вести пропавших. В эту часть внесено 3536 имён.

«Для нас важно каждое имя, любое сведение о героях, отстоявших независимость нашей Родины. Сотрудники пензенского госархива провели сложную, трудоёмкую работу, низкий поклон всем, кто принимал участие в подготовке и выпуске Книги памяти», - отметил глава региона Иван Белозерцев.

Электронная версия 12-го дополнительного тома книги «Память. Пензенская область» размещена на сайте ГБУ «Государственный архив Пензенской области».

ИСТОЧНИК KP.RU