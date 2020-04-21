В Мордовии усилили профилактические меры

21 Апр 2020 2020-04-21T14:02:20+03:00

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Согласно им, теперь гражданам в общественных местах рекомендовано носить маски или подобные им средства защиты. По заявлению министра промышленности, науки и новых технологий РМ, сейчас на складах Республики и в готовности к поставке в ближайшие дни около двух миллионов масок. Магазины должны продавать средства защиты без наценки.

С 22 апреля на период режима повышенной готовности организации и ИП, которым разрешено работать, обязаны: обслуживать только покупателей, использующих средства защиты дыхательных путей (маски); обеспечить (в продаже или безвозмездно) на входе покупателей средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Также предоставить либо возможность обработки рук дезинфицирующими средствами, либо одноразовые перчатки.

С 22 по 28 апреля в Республике приостановят работу рынки и ярмарки. За это время их планируют привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Также завтра будет приостановлено пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами страны.

ИСТОЧНИК KP.RU