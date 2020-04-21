Несколько отделений Пензенской стоматологической поликлиники вернулись к работе

21 Апр 2020 2020-04-21T13:04:44+03:00

Перед визитом в учреждение гражданам рекомендуется позвонить в регистратуру для консультации

Изменить размер текста: A A

Пензенская стоматологическая поликлиника осуществляет прием пациентов по режиму неотложной помощи, ежедневно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу по адресам:

- ул. Володарского, 69, телефон регистратуры: 46-97-00;

- ул. Леонова, 19, телефон регистратуры: 46-97-15;

- ул. Фабричная, 14, телефон регистратуры: 46-97-19;

- ул. Светлая, 1, телефон регистратуры: 46-97-34;

- ул. Лазо, 2, телефон регистратуры: 46-97-16;

- пр. Строителей, 60А, телефон регистратуры: 46-97-30;

- ул. Вадинская, 6, телефон регистратуры: 46-97-27;

- ул. Рахманинова, 14А, телефон регистратуры: 46-97-38;

- ул. Кижеватова, 6, телефон регистратуры: 46-97-24;

- ул. Ставского, 10, телефон регистратуры: 46-97-44;

- ул. Луначарского, 40, телефон регистратуры: 46-97-40;

- село Кондоль, ул. Мира,1, телефон регистратуры: (8-41-47) 5-50-23

- г. Каменка, ул. Белинская,5, телефон регистратуры: (8-415) 65-51-93.

Прием пациентов с острой болью ведется в отделении №13, расположенном по адресу ул. Пионерская,4, где помощь оказывается с 8:00 до 22:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Телефон: 8-8412-46-97-35.

Прием иногородних граждан проводится только после прохождения ими двухнедельного карантина.

Телефон для справок - 8-964-876-72-27, звонки принимаются с 8:00 до 20:00 часов. Специалист поможет решить все вопросы, касающиеся оказания экстренной и неотложной стоматологической помощи.

Люди, находящиеся в условиях карантина, при острой боли также должны звонить по номеру:8-964-876-72-27.

ИСТОЧНИК KP.RU