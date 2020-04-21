2020-04-21T12:45:31+03:00
Общество

В микрорайоне «Арбековская застава» достроили новую школу

О готовности образовательного учреждения губернатору доложил вчера его директор
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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К строительству школы на 800 учеников приступили в 2019 году. Все работы были завершены в соответствии с графиком. Сейчас ведется монтаж необходимого оборудования и запись учеников на 2021-2022 учебный год. Также продолжается работа с кадрами: штат преподавателей укомплектован на 80%, почти все сотрудники – молодые специалисты.

- Великолепный спортзал, хорошие спортивные площадки на улице, просторные классные комнаты, кабинет технологии и библиотека, - оценил учреждение Иван Белозерцев. - Микрорайон новый, он будет разрастаться, школа должна стать социокультурным центром не только для детей, но и для их родителей, дедушек и бабушек, всех жителей микрорайона.

Иван Белозерцев отметил, что работа по строительству школ в новых микрорайонах города будет продолжена. За два ближайших года в Пензе планируется создать порядка трех тысяч новых ученических мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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