2020-04-21T11:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Выписанные в Пензе пациенты готовы сдать кровь для лечения коронавируса

В регионе ведется подготовка доноров для внедрения инновационного способа борьбы с инфекцией
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в Пензе выписали еще трех бывших пациентов с подтвержденным Covid-19. Как рассказала врач-инфекционист Евгения Сучкова, заболевание у них протекало в среднетяжелой форме, без подключения к аппарату ИВЛ.

Всего же сначала пандемии с регионе выписали уже девять человек. Еще 20 готовятся к выписке на этой неделе.

- Вопрос о том, чтобы переливать плазму тяжелым больным от тех, кто уже переболел и чей организм выработал антитела к коронавирусу, в настоящий момент обсуждается, - отметила Евгения Сучкова. - Для этого, в первую очередь, необходимо подготовить доноров. Часть из тех, кого уже выписали, дали свое согласие на забор крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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