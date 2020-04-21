Выписанные в Пензе пациенты готовы сдать кровь для лечения коронавируса
Вчера в Пензе выписали еще трех бывших пациентов с подтвержденным Covid-19. Как рассказала врач-инфекционист Евгения Сучкова, заболевание у них протекало в среднетяжелой форме, без подключения к аппарату ИВЛ.
Всего же сначала пандемии с регионе выписали уже девять человек. Еще 20 готовятся к выписке на этой неделе.
- Вопрос о том, чтобы переливать плазму тяжелым больным от тех, кто уже переболел и чей организм выработал антитела к коронавирусу, в настоящий момент обсуждается, - отметила Евгения Сучкова. - Для этого, в первую очередь, необходимо подготовить доноров. Часть из тех, кого уже выписали, дали свое согласие на забор крови.
ИСТОЧНИК KP.RU