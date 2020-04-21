Возможный убийца трех человек в Рузаевке найдем мертвым

21 Апр 2020 2020-04-21T15:37:09+03:00

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Вчера в квартире многоэтажного дома на улице Терешковой в Рузаевке были найдены тела трех человек – мужчин 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения - с ножевыми ранениями. По факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, преступление совершил житель Рузаевки, 1988 года рождения, тело которого было обнаружено в селе Кочкурово. Мужчина свел счеты с жизнью.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление мотива убийства и всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU