Возможный убийца трех человек в Рузаевке найдем мертвым
Вчера в квартире многоэтажного дома на улице Терешковой в Рузаевке были найдены тела трех человек – мужчин 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения - с ножевыми ранениями. По факту возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, преступление совершил житель Рузаевки, 1988 года рождения, тело которого было обнаружено в селе Кочкурово. Мужчина свел счеты с жизнью.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление мотива убийства и всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU