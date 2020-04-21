Перед судом предстанет бывший сотрудник госавтоинспекции
Следственным отделом по Ленинскому району города Саранск СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Мордовия, обвиняемого в получении взятки.
По данным следствия, в декабре 2018 года в Саранске во время несения службы обвиняемый остановил легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель, лишенный права управления транспортным средством. За несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении и неотстранении от права управления транспортным средством обвиняемый получил от мужчины взятку в размере 15 тысяч рублей, которые были перечислены на указанную им банковскую карту.
Уголовное дело было возбуждено следствием на основании материалов, представленных ОРЧ СБ МВД по Республике Мордовия.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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