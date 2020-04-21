2020-04-21T08:57:44+03:00
Общество

Более 21 тысячи детей отдохнет в оздоровительных лагерях

В Пензенской области началась подготовка к летнему сезону
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области
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«К 1 июня все детские лагеря должны быть готовы принять детей. Конечно, эпидситуация может внести коррективы, но мы будем надеяться, что в июне наши дети отправятся на заслуженный отдых», - отметил министр образования Александр Воронков.

Контроль хода подготовительных работ осуществляют сотрудники Министерства образования и члены межведомственной комиссии.

По информации пресс-службы Министерства образования Пензенской области, первый выезд состоялся 20 апреля. Начальник Управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей министерства образования Лариса Ушакова посетила лагерь «Березка» Каменского района.

«Мы провели опашку территории лагеря, заключили договора на вывоз твердого бытового мусора, дезобработку территории, поставку медицинского оборудования, утвержден паспорт антитеррористической защищенности, - рассказывает директор лагеря Татьяна Валуева . - Сейчас проводим работы по запуску артезианской скважины».

Еще предстоит провести необходимый косметический ремонт, уборку всех помещений, территории.

Подобные выезды будут проводиться сотрудниками Министерства образования и членами межведомственной комиссии еженедельно.

В летнюю оздоровительную кампанию планируется работа 224 детских оздоровительных лагеря, в которых отдохнет более 21 тысячи детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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