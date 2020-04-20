В Мордовии ожидается сильный ветер

20 Апр 2020 2020-04-20T18:14:58+03:00

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По информации Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра местами по республике ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU