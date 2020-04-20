Школьница из Вадинска стала победителем Всероссийского конкурса «Отечество»

20 Апр 2020 2020-04-20T18:06:40+03:00

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Подведены итоги Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Ученица средней школы Вадинска Мария Михеева признана лучшей в секции «Культурное наследие» (научный руководитель Галина Бураева). Девушка представила на суд жюри свою работу, с которой в ноябре прошлого года вошла в число победителей научно-практической конференции участников туристско-краеведческого движения школьников «Земля родная».

В первом потоке Всероссийского конкурса было представлено 355 работ по семи секциям. Эпидемиологическая ситуация в стране, вызванная коронавирусом, не позволила традиционно провести финал конкурса в Москве, поэтому защита работ состоялась в режиме видеоконференции. Мария Михеева на суд профессионального жюри представила работу «История народного театра Вадинска». В работе она показала, что существовавший в Вадинске (бывшем г. Керенске) народный театр уходит своими корнями в 1912 год.

Применяя новые дистанционные технологии, Мария прекрасно защитила работу и набрала самое большое количество баллов, что помогло ей стать победителем краеведческого конкурса федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU