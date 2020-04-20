2020-04-20T16:55:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Мордовии приближается к 300

Выписаны 10 пациентов
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии по состоянию на 20 апреля выявлено 293 подтвержденных случая заболевания. После нескольких суток, во время которых в республики регистрировалось по 60 с лишним новых пациентов ежедневно, распространение инфекции немного сбавило обороты: в понедельник диагноз подтвердился у 35 жителей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

- Их состояние различной степени тяжести, от тяжелого до удовлетворительного. На аппаратах ИВЛ находятся 13 пациентов, - сказал Сергей Саушев

1179 человек проходят лечение и наблюдение в амбулаторных условиях. Обсервационные отделения развернуты в двух медицинских учреждениях республики, в них находятся 86 человек. 10 заболевших полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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