В Мордовии в частном доме обнаружили тела супругов с огнестрельными ранениями
По факту Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК по РМ возбуждено уголовное дело
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Вчера вечером в частном доме в Торбеевском районе были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины с огнестрельными ранениями в области головы. В правоохранительные органы сообщил отец погибшего мужчины, когда вернулся домой с работы и обнаружил супругов в доме без признаков жизни.
В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU