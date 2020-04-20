В Мордовии в частном доме обнаружили тела супругов с огнестрельными ранениями

20 Апр 2020 2020-04-20T15:27:07+03:00

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Вчера вечером в частном доме в Торбеевском районе были обнаружены тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины с огнестрельными ранениями в области головы. В правоохранительные органы сообщил отец погибшего мужчины, когда вернулся домой с работы и обнаружил супругов в доме без признаков жизни.

В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU