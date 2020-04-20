В Пензе готовятся к выписке еще более 20 пациентов

20 Апр 2020 2020-04-20T15:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на увеличение количества больных с коронавирусом и подозреваемых, снизилось число «тяжелых» пациентов с пневмонией: вчера их поступило в три раза меньше, чем в другие дни. Однако, по словам Александра Никишина, успокаиваться рано: поступающих пациентов с Covid-19 по-прежнему больше, чем выписывающихся.

- О плато (так называется период эпидемии, наступающий после ее пика – прим. ред.) можно будет говорить тогда, когда число поступающих и выздоравливающих сравняется, - отметил министр, добавив, что на этой неделе стены больниц покинут более 20 граждан.

Иван Белозерцев попросил направить все усилия на выявление заболевших:

- Чем больше мы проведем тестов, выявим инфицированных и госпитализируем их, тем меньше будет распространяться вирус на территории Пензенской области.

Александр Никишин проинформировал губернатора об обеспечении пациентов лекарствами и медицинских работников – средствами индивидуальной защиты.

- В лечебных учреждениях имеется двухмесячный запас лекарственных препаратов. Запас индивидуальных средств защиты пополняется «с колес». Эта работа ведется в ежедневном режиме. Хорошо начали помогать наши предприятия, которые производят и защитные костюмы, и респираторы, и очки для сотрудников, работающих непосредственно в очагах инфекции, - конкретизировал министр.

КСТАТИ

По обновленным данным оперативного штаба, сегодня в Пензе будут выписаны еще трое пациентов - мужчины 35 и 69 лет и 22-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU