2020-04-20T13:24:22+03:00
Общество

Пензенским медикам подарили цветы

Мокшанский тепличный комплекс поблагодарил сотрудников учреждений здравоохранения, ведущих борьбу с коронавирусом
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Заместитель генерального директора компании Оксана Белякова рассказала, что так они хотели немного поднять настроение тем, кто трудится на передовой:

- Нам хотелось бы выразить слова огромной благодарности сотрудникам скорой за круглосуточную работу в период пандемии.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что медикам сейчас действительно очень тяжело, но благодаря их самоотверженному труду с каждой неделей в регионе увеличивается количество выздоровевших.

- Но от ответственности и самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро прекратится карантин, и эпидемия пойдет на спад. Ограничить передвижения, соблюдать меры гигиены – лучшая помощь врачам, - напомнил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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