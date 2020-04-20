Пензенским медикам подарили цветы
Заместитель генерального директора компании Оксана Белякова рассказала, что так они хотели немного поднять настроение тем, кто трудится на передовой:
- Нам хотелось бы выразить слова огромной благодарности сотрудникам скорой за круглосуточную работу в период пандемии.
Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что медикам сейчас действительно очень тяжело, но благодаря их самоотверженному труду с каждой неделей в регионе увеличивается количество выздоровевших.
- Но от ответственности и самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро прекратится карантин, и эпидемия пойдет на спад. Ограничить передвижения, соблюдать меры гигиены – лучшая помощь врачам, - напомнил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU