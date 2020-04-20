Пензенским медикам подарили цветы

20 Апр 2020 2020-04-20T13:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель генерального директора компании Оксана Белякова рассказала, что так они хотели немного поднять настроение тем, кто трудится на передовой:

- Нам хотелось бы выразить слова огромной благодарности сотрудникам скорой за круглосуточную работу в период пандемии.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что медикам сейчас действительно очень тяжело, но благодаря их самоотверженному труду с каждой неделей в регионе увеличивается количество выздоровевших.

- Но от ответственности и самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро прекратится карантин, и эпидемия пойдет на спад. Ограничить передвижения, соблюдать меры гигиены – лучшая помощь врачам, - напомнил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU